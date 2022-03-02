Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ осуществила эвакуацию международных наблюдателей из оккупированных Россией Донецка и Луганска.
Об этом говорится в отчете СММ.
"1 марта были эвакуированы мониторинговые команды из патрульных центров в Донецке и Луганске, а мониторинговая команда из Харькова переехала к Днепру в ожидании на организацию дальнейшего выезда из страны", - сказано в отчете.
"... мониторинговая команда в Херсоне остается в укрытии. Команда проводит динамическую оценку рисков безопасности для установки "окна", когда можно будет безопасно уехать", - говорится в отчете.
В то же время, сказано, что глава миссии Яшар Халит Чевик с высшим руководством будут оставаться в Украине до полного завершения эвакуации.
"Миссия продолжает проводить мероприятия по эвакуации после принятия 25 февраля решения временно эвакуировать всех международных членов миссии", - говорится в сообщении.