Организация вывезла иностранцев со страны, а с украинцами разорвала контракты.

ОБСЕ провалила эвакуацию из Украины, связанную с Российским вторжением 24 февраля на территорию нашей страны.

Об этом пишет издание Politico.

Организация вывезла иностранцев со страны, а с украинцами разорвала контракты.

Штат ОБСЕ во всех областях Украины и на территориях неподконтрольного Донбасса составлял 966 международных наблюдателей и местных сотрудников. Распоряжение об эвакуации было отдано только вечером 24 февраля.

Как утверждают журналисты, из-за хаоса, возникшего во время неорганизованной эвакуации, в руках армии РФ оказались 43 автомобилей Toyota и Nissan, и ряд секретных данных.

В расследовании утверждается, что 478 украинских сотрудников не являлись частью плана эвакуации ОБСЕ. Им якобы предложили выезжать собственным транспортом, но без гарантий помощи на пересечение границы. Помимо этого ОБСЕ разорвала контракты со своими украинскими работниками.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины сорвала спецоперацию российской ФСБ, направленную на дискредитацию ОБСЕ.

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