Напрямую работнику может быть начислено пособие по беременности и родам, пособие по временной потере трудоспособности и пособие на погребение.

Сотрудники, чьи работодатели не смогли обработать их больничный и подать за ним заявление-расчет в связи с боевыми действиями по месту их расположения, могут самостоятельно обратиться в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) для получения больничных и декретных пособий.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Для этого застрахованные лица должны обратиться в любое удобное отделение ФССУ – по месту временного пребывания в результате эвакуации, по месту регистрации и тому подобное.

Напрямую работнику может быть начислено пособие по беременности и родам, пособие по временной потере трудоспособности и пособие на погребение. Средства будут перечислены на специально открытый для работника текущий счет или личную банковскую карту.

Отмечается, что для назначения материального обеспечения застрахованные лица должны иметь при себе бумажный листок нетрудоспособности или е-больничный. Также стоит подготовить копии таких документов: первой-четвертой, одиннадцатой-шестнадцатой страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов. Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица в этом случае не требуется.

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