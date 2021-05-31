В Интерполе заявляют, что это противоречит их уставу, который предусматривает запрет вмешиваться в дела политического, религиозного, военного и расового характера.

Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал глава прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя Игорь Поночовный во время встречи со СМИ.

По его словам, в Интерполе отказываются объявлять в розыск фигурантов таких уголовных дел из-за того, что это противоречит их уставу.

В частности, в Укрбюро Интерпола заявляют о том, что "одним из основополагающих принципов Международной организации полицейского сотрудничества "Интерпол" является принцип нейтралитета, который нормативно закреплен статьей 3 устава организации и предусматривает запрет организации вмешиваться в дела политического, религиозного, военного и расового характера...".

То есть органы Интерпола независимо от уголовно-правовой квалификации рассматривают дела украинских правоохранительных органов, связанные с общественно-политическими событиями в Украине 2013-2014 годов, временно оккупированными украинскими территориями, вооруженным конфликтом на Востоке Украины, как те, что подпадают под действия 3-й статьи устава.

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Поночовный отметил, что хотя в этом вопросе Интерпол занимает нейтральную позицию, Украина все еще имеет вариант двустороннего сотрудничества с другими странами по розыску фигурантов вышеуказанных дел.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи