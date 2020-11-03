Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива неадекватно отреагировал на вопрос журналистки Bihus.info об отмене Конституционным судом ряда антикоррупционных норм.
Инцидент произошел под зданием Рады.
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В Кивы поинтересовались, как тот отпраздновал скандальное решение КСУ, поскольку депутат был одним из авторов иска. На что нардеп обозвал руководителя проекта Дениса Бигуса и начал активно размахивать руками.
"Он коррупционер и пед*раст, который обворовывает государство, не выплачивая налоги, скрывая доходы. И вашему руководителю место в тюрьме", – заявил Кива.
Журналистка, в свою очередь, попросила Киву не высказываться нецензурно и объяснить, о каких налогах и доходах идет речь. Однако он не ответил и продолжал обвинять расследователей в "преступлениях". На замечание, что именно Киве место в тюрьме, тот отрезал, что это определит закон.
Илья Кива вместе со своими однопартийцами "Оппозиционной платформы – За жизнь" настаивал на отмене уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование.
Конституционный суд в октябре перешел на сторону депутатов и принял решение в их пользу. Это вызвало скандал как внутри страны, так и за ее пределами. По словам экспертов, решение судей ставит под угрозу отношения страны с Европой и фактически блокирует антикоррупционную реформу.
Сам Кива неоднократно становился фигурантом расследований Bihus.info среди последних громких сюжетов вокруг состояния депутата – жомовая яма и недвижимость в Киеве.
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