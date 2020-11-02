По словам главы государства, затем можно спокойно перейти к обновлению всего состава Конституционного суда.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает председателю Конституционного суда Александру Тупицкому самому уйти в отставку с занимаемой должности.

Об этом глава государства сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

«Иногда так бывает, что выход неожиданный, мы говорим о тех или иных вещах, а есть другой план. Но мы говорим об одном лице - о главе Конституционного суда господине Тупицком. Я не хочу его обидеть, но мне кажется, что, если у него есть и осталась хоть какое-то достоинство - у него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, которые видят реакцию политиков и президента. Мне кажется, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди сейчас не ломали голову, как принимать тот или иной закон - он должен просто уйти в отставку», - заявил он.

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По словам главы государства, затем можно спокойно перейти к обновлению всего состава Конституционного суда.

КСУ против антикоррупционной реформы: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Константин Гончаров