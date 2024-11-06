Тащит вещи в Белый дом: Маск отреагировал мемом на победу Трампа

Миллиардер поддерживал кампанию кандидата от Республиканской партии и финансировал ее.

Американский миллиардер, основатель Tesla та Space X Илон Маск не скрывает радости от новостей о прогнозируемой победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

"Народ Америки дал Дональду Трампу кристально чистый мандат на перемены сегодня вечером", - написал Маск в своей социальной сети X.

Кроме того, миллиардер, который является одним из самых богатых спонсоров кампании Трампа, опубликовал остроумный мем на фоне новостей об ожидаемой победе республиканца. На картинке Маск тащит свои вещи в Овальный кабинет Белого дома.

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Выборы в США - последние новости

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом, набрав необходимое для победы количество голосов выборщиков, пишет The Hill.

Эта победа делает его первым президентом со времен Гровера Кливленда, который смог выиграть второй срок после перерыва. Кампания 2024 года была насыщенной событиями, в частности из-за судебных процессов против Трампа, попытки на его жизнь и замену демократического кандидата: Джо Байдена заменила Камала Харрис.

Перед этим сообщалось, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп имеет небольшое преимущество в коллегии выборщиков, но кандидат от демократов Камала Харрис все еще имеет шанс на победу. Об этом говорится в прогнозе The Washington Post.

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