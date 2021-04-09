Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква утверждает, что о сути переговоров "нормандских" лидеров без участия президента Украины Владимира Зеленского Банковая знала.
Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег.
Читайте такжеАрестович прокомментировал заявление Кремля о "защите россиян" на Донбассе
Сейчас Офис президента планирует так же трехсторонний разговор с главами Франции и Германии. Вопрос лишь в согласовании графиков, утверждает заместитель Ермака.
"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", – уточнил Жовква.
Он добавил, что конкретно Кремль не хочет проведения "нормандского" саммита.
"Это – Россия. Потому что когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать", - пояснил Жовква, добавив, что Москве нечего сказать.
"Россия не выполнила ни одной из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается. Нельзя сказать, что минский и нормандский форматы заблокированы: происходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - убежден заместитель главы ОП.
Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию на Донбассе без участия Зеленского в конце марта – на фоне эскалации на фронте. При этом глава Кремля фактически в единоличном порядке обвинил Украину в провокациях. Москва назвала эту онлайн-встречу мероприятием "нормандской четверки".
На Банковой переговоры Путина с Меркель и Макроном внешне восприняли спокойно. Пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель отметила, что "лидеры других стран могут вспоминать и высказывать позицию по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране".
За этим следовал, 1 апреля, отказ России соблюдать режим "тишины" на Донбассе во время заседания Трехсторонней контактной группы. А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предупредил, что РФ "не видит иного пути решения вопросов, кроме силового".
Стягивание войск России к границе Украины
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram