Конкретно Кремль не хочет проведения "нормандского" саммита, уточнили на Банковой.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква утверждает, что о сути переговоров "нормандских" лидеров без участия президента Украины Владимира Зеленского Банковая знала.

Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег.

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Сейчас Офис президента планирует так же трехсторонний разговор с главами Франции и Германии. Вопрос лишь в согласовании графиков, утверждает заместитель Ермака.

"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", – уточнил Жовква.

Он добавил, что конкретно Кремль не хочет проведения "нормандского" саммита.

"Это – Россия. Потому что когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать", - пояснил Жовква, добавив, что Москве нечего сказать.

"Россия не выполнила ни одной из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается. Нельзя сказать, что минский и нормандский форматы заблокированы: происходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - убежден заместитель главы ОП.

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию на Донбассе без участия Зеленского в конце марта – на фоне эскалации на фронте. При этом глава Кремля фактически в единоличном порядке обвинил Украину в провокациях. Москва назвала эту онлайн-встречу мероприятием "нормандской четверки".

На Банковой переговоры Путина с Меркель и Макроном внешне восприняли спокойно. Пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель отметила, что "лидеры других стран могут вспоминать и высказывать позицию по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране".

За этим следовал, 1 апреля, отказ России соблюдать режим "тишины" на Донбассе во время заседания Трехсторонней контактной группы. А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предупредил, что РФ "не видит иного пути решения вопросов, кроме силового".

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Яна Ставская