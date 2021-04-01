По его словам, для России нормы международного права не являются обязательными.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия не видит другого пути решения вопросов, кроме силового.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: у Кравчука заявили, что о выходе из режима перемирия речь не идетОб этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя отказ российской стороны с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего перемирия.

«Мы будем исходить из того, что россияне постоянно готовятся к какой-то войне и уже воюют 150 лет, если взять всю историю России. Они не видят другого пути решения вопросов, кроме силового. Российская позиция для них на первом месте, а нормы международного права для них не являются обязательными. Другое дело, что мы должны быть готовы к такому сценарию и делать все, чтобы наихудшего не произошло», - заявил он.

По словам Кравчука, Россия считает, что Украина должна выполнять те «прихоти», которые они считают нужным, и те решения, которые они предлагают, а «идти на переговорные процессы они отказываются».

«То есть мы должны знать - с Россией договориться очень сложно, но это не значит, что мы будем опускать руки. Мы предлагали и будем предлагать действия, предложения, шаги для того, чтобы показывать, что для Украины нет ничего более важного, чем прекращение войны на Донбассе, и первый, и самый важный, шаг - это возвращение к режиму тишины, прекращение огня. После этого другие шаги становятся реальными», - подчеркнул он.

Обострение на Донбассе: подробности

26 марта на Донбассе, вблизи населенного пункта Шумы, в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести разговоры со всеми лидерами «нормандской четверки».

30 марта канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

В то же время, в Кремле заявили, что Макрон и Меркель не требовали от РФ взять на себя обязательства по стабилизации перемирия на Донбассе.

31 марта Кравчук на заседании ТКГ предложил представителям Российской Федерации с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня, но российская делегация не поддержала инициативу.

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Автор: Константин Гончаров