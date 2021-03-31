Мендель уверяет, что Киев продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях.

Никакие решения по Украине без участия Киева не могут и не будут приниматься.

Об этом в комментарии Украинской правде заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, отреагировав таким образом на переговоры членов "нормандской четверки" без участия Владимира Зеленского.

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Во время видеоконференции с Меркель и Макроном глава Кремля Владимир Путин обвинил Украину в обострении ситуации на Донбассе. А в конце марта российский президент, анонсировав событие, назвал встречу "мероприятием нормандской четверки".

Мендель отметила, что лидеры других стран могут вспоминать и высказывать позицию по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране.

"Так же, как лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня, включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацией на Ближнем Востоке, отношений Евросоюза и России. Среди прочего вспомнили и ситуацию на Донбассе. Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где участвует российская сторона", – заявила Мендель.

Она заверила, что Киев продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях. В то же время Мендель подчеркнула "теплые отношения" с Берлином и Парижем, и что их однозначная позиция по Крыму и Донбассу "очень ценна для Украины".

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Яна Ставская