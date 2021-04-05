Пока не сообщается о точной дате и времени проведения разговора.

На этой неделе может состояться разговор в трехстороннем формате президентов Украины, Франции и канцлера Германии.

Об этом со ссылкой на источники сообщает ZN.UA.

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По данным издания, основной темой разговора станет обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим.

Как сообщается, разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени.

Пока нет информации о дате и времени разговора лидеров трех стран.

Разговор Путина, Меркель и Макрона: что известно

30 марта Меркель и Макрон во время видеоконференции с Путиным призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

Также стороны обсудили перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V", ситуацию в Ливии, иранскую ядерную программу и отношения между Россией и ЕС.

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Автор: Екатерина Лиманская