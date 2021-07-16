Хорватия будет представлена на учредительном саммите "Крымской платформы"на высоком политическом уровне.
Как сообщает пресс-служба Офиса главы Украинского государства, об этом заявил специальный советник премьер-министра Республики Хорватия по вопросам внешней политики Владимир Дробняк во время переговоров с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой.
Отмечается, что основное внимание во время консультаций было уделено реализации европейских стремлений Украины.
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Жовква ознакомил Дробняка с практическими шагами, которые осуществляет Украина для достижения этой стратегической цели. Состоялся обмен мнениями относительно важности предоставления Украине европейской перспективы и дальнейшей поддержки такой амбициозной идеи со стороны Хорватии.
Заместитель руководителя ОП проинформировал собеседника о ходе подготовки к инаугурационному саммиту "Крымской платформы", который состоится 23 августа этого года в Киеве, и о его содержательном наполнении.
Со своей стороны Дробняк подтвердил, что Хорватия будет представлена на саммите "Крымской платформы" на высоком политическом уровне.
Что такое Крымская платформа: детали
Украинская власть инициировала создание международной платформы по деоккупации Крыма.
"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы.
Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.
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