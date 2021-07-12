Саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Российские послы «угрожают» странам, которые согласились принять участие в международном саммите Крымской платформы.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в интервью Крым.Реалии.

По её словам, работа по дискредитации саммита ведётся через российские дипломатические представительства.

«Мы получаем информацию об этом, в том числе, и от наших партнеров. Они нам рассказывают о встречах с российскими послами и о том, что они на этих встречах говорят о «Крымской платформе» и о том, как будут относиться к странам, которые к ней присоединятся. Это язык угроз. И действительно не каждая страна имеет ресурс, чтобы игнорировать эти угрозы. Есть ряд стран, сотрудничество России с которыми носит критический характер – то ли в экономической плоскости, то ли в военном сотрудничестве. Мы к этому тоже должны относиться трезво», – подчеркнула Джеппар.

Что такое Крымская платформа

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Саммит Крымской платформы с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

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Автор: Людмила Жерновская