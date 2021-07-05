Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что участие государств в инициативе украинской власти по деоккупации Крыма станет тестом на их приверженность России и агрессии или Украине и международному праву.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия шантажирует другие страны и угрожает им, требуя не участвовать в «Крымской платформе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика", который проходит сегодня в Киеве.

По его мнению, наиболее красноречивое доказательство инициативной внешней политики Украины - это «Крымская платформа».

«Мы знаем, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участие в «платформе»», - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что некоторым из этих стран крайне трудно находиться под таким давлением Москвы.

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"На этом фоне участие государств в «Крымской платформе» - это очень простой тест на то, с кем они в вопросе оккупированного Крыма - с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщал УНИАН, украинская власть инициировала создание международной платформы по деоккупации Крыма.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - уровень неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы, будет создана экспертная сеть.

Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

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Автор: Антонина Доломанжи