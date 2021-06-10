Советник премьер-министра Нидерландов подчеркнул неизменность позиции его государства относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

Нидерланды подтвердили свое участие в саммите "Крымской платформы" по деоккупации полуострова и праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщается на сайте Офиса президента, вчера, 9 июня, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква провел телефонный разговор с советником премьер-министра Королевства Нидерландов по вопросам внешней политики и политики безопасности Джофри ван Лювеном.

Советник премьер-министра Нидерландов подчеркнул неизменность позиции его государства относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. "Мы неизменно поддерживаем Украину. Четкий сигнал нашей поддержки был дан во время визита в мае в Украину министров иностранных дел стран Бенилюкса", - заявил он.

Ван Лювен также отметил, что Нидерланды будут представлены на инаугурационном саммите "Крымской платформы", а также торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

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Украинская власть инициировала создание международной платформы по деоккупации Крыма.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - уровень неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы, будет создана экспертная сеть.

Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

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Автор: Антонина Доломанжи