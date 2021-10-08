Ранее подобным поступком отметился нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

Депутат Харьковского горсовета, председатель областной организации ОПЗЖ, Андрей Лесик поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения.

Соответствующее поздравление Лесик изложил в Facebook.

7 октября 1952 года в городе Ленинград родился президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поздравление из Харькова президенту России! Пожелания здоровья, любви и удачи", – написал политик.

К своему поздравлению Лесик прикрепил большой портрет главы Кремля.

В то же время в комментариях пользователи такое сообщение чиновника не оценили. Депутату напомнили о войне на Донбассе, развязанной Россией при президентстве Путина, и оккупированном Крыме.

Ранее похожим приветствием оскандалился нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. В комментарии журналистам парламентарий пояснил, что уважает Путина как "мужчину", а не только как политика.

Также Кива не смог ответить, кто же на Донбассе – агрессор.

"Мирный" Путин: что известно

Путин пришел к власти в 1999 году, с тех пор официально покидал кресло президента лишь раз – обменявшись должностями со своим другом Дмитрием Медведевым. В 2020 году правительство России разрешило аннулировать все президентские сроки, фактически предоставив ему возможность избираться главой РФ неограниченное количество раз.

За время каденции Путина Россия вторглась в Грузию в 2008 году, дестабилизировав регионы Южной Осетии и Абхазии.

Протесты в 2012 году из-за нарушений на выборах в парламент ознаменовались инициированными Кремлем ограничениями политической свободы, усилением традиционализма и консерватизма.

После смены власти в Украине в 2014 году Россия аннексировала Крым, побудила жителей Донбасса к сепаратизму и ввела своих военных на восток Украины, начав необъявленную войну.

В 2015 году Россия стала активным участником гражданской войны в Сирии на стороне Башара Асада, а с 2016 развернула широкомасштабную кампанию гибридной войны, направленной на подрыв западных демократий, в частности путем влияния на президентские выборы в США.

Введенные против России международные санкции вместе с падением цен на нефть усилили и без того сомнительные финансовые перспективы страны. Впрочем, экономические проблемы, коррупция и скандал со Скрипалями мало повлияли на имидж Владимира Путина, которого в очередной раз переизбрали в 2018-м.

Эксперты и правозащитные организации критикуют текущий российский режим за преследование и заключение политических оппонентов, ограничение свободы прессы, отсутствие свободных и честных выборов.

Автор: Яна Ставская