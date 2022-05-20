Важно иметь портфолио о невыполнении Россией решений международных судов.

Украина уже подготовила проекты для запуска работы специального международного трибунала над Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич.

"Украинские юристы уже подготовили соответствующие проекты для обсуждения с международными партнерами, чтобы как можно скорее запустить работу этого специального международного трибунала для наказания России", - рассказал Кориневич.

Он подчеркнул: очень важно, что 42 государства поддерживают Украину в Международном Суде ООН по созданию специального международного трибунала для наказания России. Эксперт подчеркнул, что в дополнение к тем судебным органам, которые у нас есть, Украине очень нужна именно такая солидная судебная международная поддержка, а также важно иметь портфолио о невыполнении Россией решений международных судов.

"Инициатива создания этого специального трибунала - это одна из ключевых задач, которая стоит перед украинскими юристами", - подчеркнул Кориневич.

По его словам, на сегодня Украина уже собрала солидную политическую поддержку. Это и две резолюции ПАСЕ, и резолюция парламента Литвы, и резолюция Европейского парламента.

Кориневич напомнил, что очень важные расследования проводит Международный уголовный суд, который может выдавать решения на арест высших должностных лиц РФ при признании преступлений геноцида против украинцев.

Трибунал над Путиным и Россией: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина хочет добиться наказания России юридическим путем через Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.

3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

По информации президента Владимира Зеленского, по состоянию на сегодня, 20 мая, по делу Украины против России в Международном Суде ООН на сторону Украины уже встали 42 страны - они готовы присоединиться к иску.

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