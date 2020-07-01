Грымчак подал иск против Украины в ЕСПЧ - адвокат

Грымчак заявил о нарушении его прав на свободу и личную неприкосновенность.

Европейский суд по правам человека открыл дело по иску экс-министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака к Украине.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

«ЕСПЧ открыл дело Grymchak v. Ukraine. Оно касается нарушений п. 1 и п. 2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», - написал он.

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Статья 5 Европейской конвенции по правам человека касается права на свободу и личную неприкосновенность. Согласно пункту 1 статьи 5, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, никто не может быть лишен свободы, кроме таких случаев и в соответствии с процедурой, установленной законом.

Согласно пункту 2 этой статьи, каждый задержанный должен быть немедленно проинформирован на понятном ему языке о причинах его ареста и каком-либо обвинении, выдвинутом против него.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2019 года правоохранители задержали экс-министра Юрия Грымчака и его сообщника Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении. Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

3 апреля 2020 года прокуроры САП завершили досудебное расследование.

1 июня Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по существу.

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