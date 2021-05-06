Блинкен и Епифаний посетят столичный Михайловский Златоверхий монастырь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Украину встретится с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

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Об этом говорится в программе визита Блинкена в Украину, которое было опубликовано на сайте Госдепа США. Так, Блинкен, глава МИД Дмитрий Кулеба и Епифаний возложат цветы к мемориалу погибшим защитникам Украины.

Затем Блинкен и Епифаний посетят столичный Михайловский Златоверхий монастырь. После этого глава американской дипломатии отправится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Блинкена в Киев

Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая. Блинкен приехал в Киев по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.

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Автор: Дмитрий Захаров