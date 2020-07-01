Евросоюз не признает "голосование" за изменения в Конституцию РФ в оккупированном Крыму

Евросоюз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Европейский Союз не признает "голосование" за изменения в Конституцию Российской Федерации на оккупированных украинских территориях.

Об этом говорится в заявлении спикера по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано, которым располагает УНИАН.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. По этой причине ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины. Таким же образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые временно не находятся под контролем украинского правительства, вопреки Минским соглашениям, не должны участвовать в голосованиях, организованных Российской Федерацией", - заявил Стано.

Также спикер подчеркнул, что Евросоюз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, в России проходит основное голосование по поправкам в Конституцию. Этот день объявлен выходным в отличие от шести предыдущих дней - с 25 по 30 июня, когда проводилось предварительное голосование. По официальным данным, за эти шесть дней проголосовали почти 50 млн человек, явка составила 45,7 процента. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Изменения предусматривают, что Путин сможет баллотироваться еще на два президентских срока после 2024 года.

Путин заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрили более половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли более половины избирателей.

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