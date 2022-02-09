В частности, санкции разработаны с целью предостережения и предотвращения возможной новой агрессии против Украины, но пока главный приоритет - это продолжение диалога.

Болезненные санкции против Российской Федерации уже подготовлены, но есть шансы урегулировать кризис, вызванный накоплением российских войск возле Украины, дипломатическим путем..

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совместном брифинге сказали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно в Киеве.

Глава МИД Украины отметил, что сейчас ситуация остается напряженной, но контролируемой. Дипломаты продолжают работать над снижением напряжения.

"Сегодня важно осознавать, что речь идет не только об угрозах Украине, речь идет о безопасности всей Европы. И наши с Хосе Мануэлем позиции совпадают. Без преувеличения, Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в "холодной войне", поэтому сегодня речь идет о защите всей безопасности Европы. И от того, как большое европейское сообщество пройдет этот кризис, будет зависеть будущее европейской безопасности и каждой отдельной европейской страны. Убежден, что единственной действенной стратегией преодоления российского кризиса безопасности является эффективное сдерживание Москвы благодаря единству и принципиальности Европы и готовности к жестким действиям", - заявил Кулеба.

При этом глава МИД Украины отметил, что в этом контексте является важным завершение Соединенными Штатами и Европейским Союзом работы над санкционным пакетом. По его словам, этот пакет ограничительных мер "содержит беспрецедентно болезненные для России решения".

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Кулеба напомнил, что Украина в ноябре предложила международным партнерам разработать пакет сдерживания, и за эти месяцы пройден "долгий и сложный путь".

"Были сомнения, были скептики, но в конце концов здоровый взгляд и ответственное отношение одержали победу. И я благодарен Испании за готовность поддержать санкции в случае необходимости их введения", - сказал Кулеба.

В свою очередь, Хосе Альбарес повторил слова о поддержке Испанией территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым.

Он сказал, что главные усилия, которые сейчас прилагаются в отношении РФ, касаются диалога, снижения напряжения, сдерживания и при необходимости "предостережения или предотвращения".

"Мы, конечно, наблюдаем с беспокойством сосредоточение российских войск в непосредственной близости от границ с Украиной, но мы уверены, что эта ситуация должна решаться через диалог, и мы работаем вместе с нашими партнерами для того, чтобы поддержать те дипломатические усилия как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО и ОБСЕ", - сказал Хосе Альбарес.

Испанский министр отметил, что позиция стран Запада по диалогу с РФ основывается на единстве, если будет необходимость в "предостережении и предотвращении". "Мы, европейские партнеры, уже согласовали целый ряд очень важных санкционных мер, которые будут введены в жизнь очень быстро в случае, если состоится эта военная агрессия в отношении Украины. Конечно, это не тот сценарий, который мы бы хотели видеть, но мы к нему готовы, и готовы сообща", - подчеркнул он.

Хосе Альбарес сказал, что санкции не будут вводиться заранее, потому что являются инструментом предостережения от агрессии РФ. "Наша цель - найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств, также защищая те принципы, на которых основывается международное право, - это суверенитет, территориальная целостность государств, запрет на применение силы или запрет использования угрозы применения силы", - подчеркнул глава МИД Испании.

Он добавил, что нельзя вести себя так, будто сценарий новой агрессии РФ против Украины является неотвратимым. "Нельзя создавать пророчеств или предсказаний, которые должны обязательно исполняться. Сейчас у дипломатических усилий есть все шансы, и мы должны работать именно в этом направлении", - сказал Хосе Альбарес.

Кулеба согласился с этими словами испанского коллеги.

"Действительно, сейчас есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем", - подчеркнул Кулеба.

Концентрация российских войск вокруг Украины

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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