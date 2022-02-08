В Токио выразили "серьезное беспокойство" и подчеркнули, что "всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".

Нижняя палата парламента Японии приняла во вторник, 8 февраля, резолюцию, в которой выражается солидарность с Украиной.

Как передает Kyodo News, в резолюции Палаты представителей Японии отмечается, что Токио "серьезно обеспокоен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".

Также депутаты призывают заинтересованные страны как можно быстрее восстановить стабильность в районах вокруг Украины с помощью дипломатии и добавляют, что "любое изменение статус-кво с помощью силы неприемлемо".

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Как отмечается, нижняя палата "настойчиво призывает правительство использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сделать все для уменьшения напряженности в Украине и как можно быстрее установить мир".

В резолюции подчеркнута позиция Японии относительно последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также отмечается, что Япония поддерживает и сотрудничает с международным сообществом, включая другие страны-члены G7, для продвижения демократии в Украине и содействия миру и стабильности в регионе.

Отмечается, что резолюция принята на фоне эскалации напряженности между западными странами и Россией, которая собрала около 100 тысяч военных на границе Украины, а перед этим, в 2014 году оккупировала украинский Крым.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом с невступления Украины в Альянс.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину.

Ранее правительство США предупредило, что Россия в любой момент может вторгнуться в Украину.

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