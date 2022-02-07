Это уже восьмая поставка США для ВСУ.

В посольстве США показали очередную, уже восьмую партию помощи для поддержания безопасности Вооруженным Силам Украины.

Соответствующие фото опубликовали в Twitter-аккаунте посольства.

"Рады сообщить о 8-й поставке партии помощи для поддержания безопасности Вооруженным Силам Украины. Это еще более 80 тонн солидарности", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМакрон и Байден говорили про Украину: о чем договорилисьВ посольстве также анонсировали новые поставки.

"Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность", - добавили в заявлении.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали хватит ли военным оружия для защиты от России.

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