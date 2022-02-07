В посольстве отмечают, что это не последняя партия вооружения для ВСУ / фото: U.S. Embassy Kyiv
В посольстве США показали очередную, уже восьмую партию помощи для поддержания безопасности Вооруженным Силам Украины.
Соответствующие фото опубликовали в Twitter-аккаунте посольства.
"Рады сообщить о 8-й поставке партии помощи для поддержания безопасности Вооруженным Силам Украины. Это еще более 80 тонн солидарности", - говорится в сообщении.
Читайте такжеМакрон и Байден говорили про Украину: о чем договорилисьВ посольстве также анонсировали новые поставки.
"Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность", - добавили в заявлении.
Напомним, ранее в ВСУ рассказали хватит ли военным оружия для защиты от России.