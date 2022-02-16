Встреча состоится в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германия, Великобритания, США, Канада, Франция, Италия и Япония) на этой неделе встретятся в Мюнхене по поводу ситуации на границе Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Германии.

Встреча состоится в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Председательствовать на встрече глава МИД Германии Анналена Бербок.

Министры продолжат тесную координацию относительно кризиса вокруг Украины.

Мюнхенская конференция безопасности состоится 18-20 февраля.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни у НАТО, ни у США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций русских вдоль украинской границы: "... Мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщению о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российский отвод. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск в пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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