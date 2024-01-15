Противники хотят уничтожить противовоздушную оборону нашей страны, отметили в ГУР Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и военная разведка Украины выяснила, что РФ на 2024 год ставит ряд стратегических целей, в том числе - выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Противники также будут заниматься удержанием временно оккупированных территорий части Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, рассказал представитель ГУР (это Главное управление разведки) Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время интервью "РБК-Украина".

"Еще одной из приоритетных целей они для себя определили уничтожение нашей системы ПВО, нашей авиации, наших объектов оборонно-промышленного комплекса, чтобы не допустить наращивания нашего производства и усиления возможностей Вооруженных сил. Это те задачи, которые сегодня себе ставит Российская Федерация на этот год", - сказал собеседник.

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В конце 2023 года президент Владимир Зеленский говорил, что никто не знает, когда завершится противостояние между украинцами и россиянами. Позже премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время визита в Киев спрогнозировал, что война против РФ будет долгой, однако граждане Украины победят.

Американский генерал - бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США, экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силам НАТО в Европе Филип Бридлав полагает, что Украина одержит победу, если западные государства предоставят ей все необходимое.

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