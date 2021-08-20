Сегодня на СНБО может рассматриваться вопрос об увольнении Кличко.

Главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, а он сказал, что не пойдет.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья! Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать", - написал Кличко. При этом он отметил: "потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину".

Читайте такжеЗеленский описал Путина в двух словахКак уже ранее сообщил УНИАН, по информацию СМИ сегодня на СНБО может рассматриваться вопрос об увольнении Кличко с должности председателя КГГА.

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Автор: Надя Пришляк