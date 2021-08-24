Секретарь СНБО также заявил, что мэр столицы должен разобраться с водой в Киеве.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что городской голова Киева Виталий Кличко должен разобраться с состоянием воды в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание СНБО, и будут ли на него снова приглашать Кличко, Данилов отметил, что если возникают вопросы, которые касаются какого-то города, то соответствующего городского голову могут приглашать, чтобы "выяснить, что происходит в его городе", и ничего "пугающего" в этом нет.

"Мы с Кличко должны сейчас разбираться, что происходит в Киеве с водой. Я могу сказать: то, что происходит с водой, - мы раз обратились, два обратились, три обратились - оно стоит все на месте. Об этой Бортнической станции уже сколько я в политике, столько о ней слышу, - с 1994 года. Ее как не было, так и нет. Пусть определяются, что они с этим должны делать. Это же здоровье киевлян", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Также на вопрос, действительно ли Кличко пришло приглашение на заседание СНБО 20 августа лишь за 2 часа до его начала, Данилов отметил, что Кличко предупредили об этом в 13.15, когда было определено, что соответствующий вопрос необходимо заслушать.

"Заслушать - ничего страшного нет... Сделали из СНБО какого-то инквизитора. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы", - сказал он.

Дату следующего заседания СНБО Данилов не назвал, лишь отметив, что его назначает президент.

Как сообщал УНИАН, 20 августа некоторые СМИ сообщали, что в тот день на СНБО может рассматриваться вопрос об увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Кличко пригласили на заседание СНБО 20 августа, а он сказал, что не пойдет. В социальной сети Facebook он сообщил, что не сможет посетить заседание, поскольку будет участвовать в заседании Ассоциации городов Украины.

В тот же день Данилов на брифинге после заседания отметил, что у СНБО нет полномочий снимать Кличко с должности главы КГГА.

Автор: Таня Поляковская