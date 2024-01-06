Также новое звание присвоено заместителю Малюка.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и его заместитель получили новые воинские звания. Соответствующие приказы подписал лидер государства Зеленский от 6 января.

Документы опубликованы на сайте Офиса президента. Речь идет об указе №3/2024 (в отношении Малюка) - он стал генерал-лейтенантом.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василию Васильевичу - главе Службы безопасности Украины", - говорится в его тексте.

Аналогичным указом №4/2024 заместитель Малюка (Поклад Александр Валентинович) стал генерал-майором.

Зеленский дал Джемилеву звание Героя Украины

13 ноября президент Украины также отметил заслуги лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева званием Героя Украины. За защиту украинской свободы его наградили в день 80-летия.

Как известно, против Джемилев Россия сфабриковала немало уголовных дел. Эта участь постигла многих представителей крымскотатарского народа. Они регулярно подвергаются притеснениям со стороны оккупантов в Крыму.

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