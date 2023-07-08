46 из них высокие звания присвоены посмертно.

В 500-й день полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский присвоил Героя Украины сразу 49 защитникам, 46 из них высокие звания присвоены посмертно. Соответствующие указы №381/2023 - №429/2023 опубликованы на сайте главы государства.

"Наши воины, наши украинские герои. Подписал указы о присвоении звания Героя Украины. Каждая фамилия-это история отваги, это история воли, это история Украины", - отметил он.

Президент поблагодарил украинских героев и каждую семью, которая воспитала таких воинов для Украины.

Видео дня

"Юбилей" российского вторжения

Сегодня, на 500-й день полномасштабной войны, президент опубликовал видео с освобожденного более года назад украинского острова Змеиный.

"Свободный остров свободной Украины", - отметил он.

Зеленский поблагодарил всех, кто сражался здесь против оккупантов.

Глава государства вместе со своей командой и военными почтил память героев, отдавших свою жизнь в битве за остров – одной из важнейших за время полномасштабной войны.

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