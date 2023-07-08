В 500-й день полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский присвоил Героя Украины сразу 49 защитникам, 46 из них высокие звания присвоены посмертно. Соответствующие указы №381/2023 - №429/2023 опубликованы на сайте главы государства.
"Наши воины, наши украинские герои. Подписал указы о присвоении звания Героя Украины. Каждая фамилия-это история отваги, это история воли, это история Украины", - отметил он.
Президент поблагодарил украинских героев и каждую семью, которая воспитала таких воинов для Украины.
"Юбилей" российского вторжения
Сегодня, на 500-й день полномасштабной войны, президент опубликовал видео с освобожденного более года назад украинского острова Змеиный.
"Свободный остров свободной Украины", - отметил он.
Зеленский поблагодарил всех, кто сражался здесь против оккупантов.
Глава государства вместе со своей командой и военными почтил память героев, отдавших свою жизнь в битве за остров – одной из важнейших за время полномасштабной войны.