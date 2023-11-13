Сегодня Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева званием Героя Украины. Глава государства напомнил, что сегодня Джемилеву исполнилось 80 лет.

"Поздравил его, поблагодарил за защиту свободы Украины и крымскотатарского народа и отметил званием Героя Украины", - сообщил Зеленский.

Президент назвал лидера крымских татар сильным, достойным и смелым человеком. Он подчеркнул, что жизнь Джемилева посвящена защите воли народов.

"Пожелал того, чего желаем мы все: победы Украины и свободы для всех частей нашего государства. И делаем все, чтобы приблизить освобождение Крыма", - добавил он.

Мустафа Джемилев - что известно

Как известно, Джемилев как и десятки крымских татар являются фигурантом сфабрикованных россиянами уголовных дел. В частности, в апреле 2020 года оккупационное следствие в Крыму обвинило его в сговоре с неустановленными лицами и незаконном пересечении "государственной границы РФ" 3 мая 2014 года в пункте пропуска "Армянск".

Также россияне обвиняли его в небрежном хранении огнестрельного оружия, что создало условия для его использования другим лицом, повлекшее тяжкие последствия. Речь идет о событиях мая 2013 года, когда сын Джемилева Хайсер по неосторожности из карабина убил человека. Оружие принадлежало Джемилеву.

Третье обвинение касалось якобы незаконного приобретения патронов к карабину.

В апреле 2022 года подконтрольный Кремлю городской суд г. Армянска в оккупированном Крыму огласил приговор Джемилеву. По обвинению в небрежном хранении оружия оглашен приговор о 20 тыс. рублей штрафа и освобождении от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По обвинению в незаконном хранении боеприпасов - 1 год лишения свободы, 15 тысяч рублей штрафа и освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. А по обвинению в незаконном пересечении границы РФ - 2 года лишения свободы условно с освобождением от наказания по амнистии.

Таким образом Джемилев был признан виновным, но освобожден от наказания. На момент оглашения приговора лидер крымских татар уже не находился в Крыму.

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