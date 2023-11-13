Президент Украины Владимир Зеленский отметил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева званием Героя Украины. Глава государства напомнил, что сегодня Джемилеву исполнилось 80 лет.
"Поздравил его, поблагодарил за защиту свободы Украины и крымскотатарского народа и отметил званием Героя Украины", - сообщил Зеленский.
Президент назвал лидера крымских татар сильным, достойным и смелым человеком. Он подчеркнул, что жизнь Джемилева посвящена защите воли народов.
"Пожелал того, чего желаем мы все: победы Украины и свободы для всех частей нашего государства. И делаем все, чтобы приблизить освобождение Крыма", - добавил он.
Мустафа Джемилев - что известно
Как известно, Джемилев как и десятки крымских татар являются фигурантом сфабрикованных россиянами уголовных дел. В частности, в апреле 2020 года оккупационное следствие в Крыму обвинило его в сговоре с неустановленными лицами и незаконном пересечении "государственной границы РФ" 3 мая 2014 года в пункте пропуска "Армянск".
Также россияне обвиняли его в небрежном хранении огнестрельного оружия, что создало условия для его использования другим лицом, повлекшее тяжкие последствия. Речь идет о событиях мая 2013 года, когда сын Джемилева Хайсер по неосторожности из карабина убил человека. Оружие принадлежало Джемилеву.
Третье обвинение касалось якобы незаконного приобретения патронов к карабину.
В апреле 2022 года подконтрольный Кремлю городской суд г. Армянска в оккупированном Крыму огласил приговор Джемилеву. По обвинению в небрежном хранении оружия оглашен приговор о 20 тыс. рублей штрафа и освобождении от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
По обвинению в незаконном хранении боеприпасов - 1 год лишения свободы, 15 тысяч рублей штрафа и освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. А по обвинению в незаконном пересечении границы РФ - 2 года лишения свободы условно с освобождением от наказания по амнистии.
Таким образом Джемилев был признан виновным, но освобожден от наказания. На момент оглашения приговора лидер крымских татар уже не находился в Крыму.