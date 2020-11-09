Президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о. голов Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.
Об этом говорится в указах главы государства №492, №493 и №494 от 9 ноября, размещенных на его официальном сайте.
В частности, глава государства временно возложил исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Марию Савку, председателя Одесской ОГА - Вячеслава Овечкина, и Сумской - Сергея Пахольчука.
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Смена глав трех Облгосадминистраций
- 4 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.
- 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.
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