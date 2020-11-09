Ранее Кабмин согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о. голов Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

Об этом говорится в указах главы государства №492, №493 и №494 от 9 ноября, размещенных на его официальном сайте.

В частности, глава государства временно возложил исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Марию Савку, председателя Одесской ОГА - Вячеслава Овечкина, и Сумской - Сергея Пахольчука.

Читайте такжеЗеленский назначил нового руководителя Черниговской ОГА

Смена глав трех Облгосадминистраций

4 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко