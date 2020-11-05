Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.
Соответствующие указы от 5 ноября размещены на сайте главы государства.
В частности, президент указом №490/2020 уволил Романа Грищенко с должности председателя Сумской областной государственной администрации.
Указом №489/2020 глава государства уволил Максима Куцого с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Кроме того, Зеленский №488/2020 уволил Виталия Федорива с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
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Увольнение председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА
4 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.
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