Соответствующее назначение сделало украинское правительство.

Правительство возложило исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. "Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", - пояснил Шмигаль.

Он уточнил, что после обсуждения с Верховной Радой будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

Видео дня

"Министерство внутренних дел - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - отметил глава правительства.

Авиакатастрофа в Броварах

Сегодня в Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа с вертолетом ГСЧС. На его борту находилось девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все они погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ вместе с Нацполицией и другими органами выяснить все обстоятельства падения вертолета.

Вас также могут заинтересовать новости: