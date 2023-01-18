В МИДе страны отметили, что Денис Монастырский был настоящим другом Великобритании.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли после падения вертолета в Броварах заявил о готовности поддержать Украину всем возможным.

"Трагическая новость о крушении вертолета в Украине сегодня утром, которая унесла жизнь министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, членов его команды и гражданских лиц. Денис был настоящим другом Великобритании. Мы готовы поддержать Украину всеми возможными способами", - написал Клеверли в Twitter.

Авиакатастрофа в Броварах и гибель Монастырского

Сегодня в Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа с вертолетом ГСЧС. На его борту находились девять человек. В частности, министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все они погибли.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ вместе с Нацполицией и другими органами выяснить все обстоятельства падения вертолета.

Правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко временно исполняющим обязанности министра внутренних дел.

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