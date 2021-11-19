По словам главы МВД, уже пострадали 12 польских правоохранителей и пограничников.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечает, что нынешний миграционный кризис на границе Беларуси создан искусственно, им руководят спецслужбы России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Устроенный Россией миграционный кризис на польско-белорусской, польско-литовской границе сегодня продолжается. Во всем мире наконец поняли, что этот кризис создан искусственно и им управляют спецслужбы страны-агрессора - Российской Федерации", - отметил Монастырский.

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Он добавил, что тысячи мигрантов пытаются прорвать границу Польши под сопровождением белорусских военнослужащих.

По словам министра, уже пострадали 12 польских правоохранителей и пограничников.

"Это лишь первый этап этой спецоперации. Второй и следующий зависит от реакции мирового сообщества. В первую очередь, стран ЕС и НАТО", - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. Кроме того, глава МВД Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

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Автор: Таня Поляковская