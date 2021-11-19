Монастырский просит депутатов заложить эти деньги в бюджет следующего года.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, какой должна быть государственная граница Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству в парламенте глава МВД отметил, что будущая украинская интеллектуальная граница должна выполнять несколько функций.

Министр рассказал, что первой функцией является защита от диверсионных и разведывательных групп с территории государства-агрессора. Вторая функция – защита украинской экономики от контрабанды, а третья – защита от потоков нелегальных мигрантов, добавил он.

Монастырский подчеркнул, что еще одной функцией является защита от проникновения на территорию Украины лидеров и членов международных организованных преступных группировок.

Читайте такжеПравительство думает, как выплачивать "тысячу Зеленского" жителям сел и пенсионерамМинистр считает, что наиболее рациональным решением является строительство вдоль всей границы сплошного забора, сетки и колючей проволоки со стопроцентным покрытием границы интеллектуальными системами круглосуточного видеонаблюдения и сигнализации.

По его словам, эта система сможет обнаруживать объекты, приближающиеся к границе на расстоянии от 5 до 15 км. Он отметил, что на границе с РФ и Беларусью целесообразно строить противотранспортный ров для усложнения прорыва механизированных подразделений вражеской армии.

В то же время Монастырский просит депутатов заложить в бюджет следующего года 17 млрд грн на обустройство границы с Россией и Беларусью.

Он отметил, что вдоль границы с РФ и Беларусью на открытой местности является целесообразным строительство противотранспортного рва шириной 4 метра и глубиной 2 метра для усложнения прорыва механизированных подразделений вражеской армии.

Министр сообщил, что протяженность границы с РФ составляет 1505 км, из них 409 - по оккупированной территории, и с Республикой Беларусь - 1084 км.

Монастырский отметил, что для этих 2,5 тыс. км необходимо 17 млрд грн. Он подчеркнул, что эти два участка границы необходимо сделать в течение следующего года и призвал народных депутатов предусмотреть эти средства в бюджете на следующий год.

Проект "Стена"

Напомним, что в 2014 году Арсений Яценюк представил на заседании Кабмина проект "Стена" - оборонительный пограничный мур вдоль суходольной границы Украины и Российской Федерации.

В 2015 году глава ГНСУ Виктор Назаренко сообщил, что в течение 2014-2016 годов на проект обустройства госграницы "Стена" планируют потратить 8,362 млрд грн. Стоимость обустройства 1 километра государственной границы в рамках этого проекта в среднем составляет 3,7 млн грн.

На строительство в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн.

В июне 2020 года Госпогранслужба предложила выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта и продлить сроки его выполнения до 2025 года.

Автор: Надя Пришляк