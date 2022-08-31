Министр Лябиб предоставила разъяснения украинской стороне относительно своей поездки на оккупированный полуостров.

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб объяснила свой визит в оккупированный Крым на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и признала нарушения при пересечении границы.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД Украины и Бельгии по итогам встречи министров в Праге.

"Министр Лябиб предоставила разъяснения относительно своей поездки в Украину (Крым): в прошлом году, как журналистка и режиссер-документалистка, она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", - говорится в заявлении.

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Лябиб лично заверила в поддержке и готовности Бельгии способствовать возвращению мира и восстановлению Украины.

"Министр Кулеба приветствовал искреннюю преданность Бельгии территориальной целостности Украины, а также вклад, который она делает в это", - говорится в заявлении.

В совместном заявлении не упоминается о возможности визита в Киев, несмотря на то, что ранее Лябиб заявляла о таком желании.

Как сообщал УНИАН, 20 июля стало известно, что Аджа Лябиб летом 2021 года посещала оккупированный Россией Крым и приняла участие в фестивале "Глобальные ценности", который организует Севастопольский академический русский драматический театр им. Луначарского. Она не скрывала этого факта и открыто рассказывала о поездке в соцсетях и телеэфирах, но это не получило широкой огласки до ее назначения на пост главы МИД. В какой способ Аджа Лябиб прибыла на территорию оккупированного полуострова - через Россию, нарушив законы Украины, или через "Чонгар" - точно неизвестно.

27 июля Министерство иностранных дел Украины объявило, что через дипломатические каналы с бельгийской стороной выясняет, как именно министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб ездила в оккупированный Крым летом 2021 года, когда еще была журналисткой.

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