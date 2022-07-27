Украинская сторона продолжит координацию позиций Украины и Бельгии в контексте предоставление нашей стране военной и финансовой помощи.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали сообщение о поездке в 2021 году новоназначенного министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в оккупированный Крым, когда она была журналисткой.

Об этом написал в Facebook представитель ведомства Олег Николенко.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали сообщение о поездке в 2021 году новоназначенного министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в оккупированный Крым, когда она была журналисткой.

Об этом написал в Facebook представитель МИД Олег Николенко.

Он напомнил, что посещение временно оккупированного Крымского полуострова возможно только при условии следования с материковой части Украины.

"Въезд с территории Российской Федерации является незаконным", - заявил Николенко.

Он добавил, что иностранные граждане должны придерживаться законодательства Украины и официальной позиции своих государств.

"Бельгия не признает аннексию Крыма со стороны России, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул Николенко.

"МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений относительно дальнейших двусторонних контактов. В то же время положительно отмечаем заверения министра Лябиб относительно дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против вооруженной агрессии России. Мы продолжим координацию позиций Украины и Бельгии в контексте введения новых санкций ЕС против России, а также предоставление Украине военной и финансовой помощи", - добавил представитель МИД.

Напомним, Аджа Лябиб посетила аннексированный Россией полуостров в июле 2021 года во время театрального фестиваля в качестве телеведущей и журналистки. О поездке свидетельствуют фотографии в ее соцсетях и комментарии в эфирах. В частности, она тогда отказалась дать четкий ответ на вопрос - возвращается она из Украины или из России. А потом еще и заявила о путешествии как о "поездке в Россию".

Как именно Лябиб попала в Крым - в нарушение украинского законодательства через Россию, или же через украинский пункт пропуска - пока неизвестно.

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