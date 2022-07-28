Бельгия решительно осуждает агрессию России и готова в дальнейшем оказывать Украине поддержку, подчеркнула дипломатка.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, незаконно ездившая в оккупированный Крым, поздравила украинского коллегу Дмитрия Кулебу с Днем украинской государственности, отметив принадлежности Крыма и Донбасса к Украине.

Текст письма опубликован на ее официальном сайте.

"Территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ должна полностью соблюдаться. В эти границы входят все территории Украины, в том числе Крым и Донбасс, которые сейчас находятся под незаконной оккупацией Российской Федерации, прямо или посредством марионеточных режимов", - говорится в письме.

Она подчеркнула, что "Бельгия решительно осуждает агрессию России" и готова в дальнейшем оказывать Украине политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку.

Лябиб добавила, что надеется посетить Киев в ближайшее время и обсудить будущее сотрудничество между обеими странами.

Напомним, Аджа Лябиб посетила аннексированный Россией полуостров в июле 2021 года во время театрального фестиваля в качестве телеведущей и журналистки. О поездке свидетельствуют фотографии в ее соцсетях и комментарии в эфирах. В частности, она тогда отказалась дать четкий ответ на вопрос - возвращается она из Украины или из России. А потом еще и заявила о путешествии как о "поездке в Россию".

Как именно Лябиб попала в Крым - в нарушение украинского законодательства через Россию, или же через украинский пункт пропуска - пока неизвестно.

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