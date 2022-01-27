На Западе обсуждали возможность отключения России от SWIFT как ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев говорит, что страна не боится отключения от международной платежной системы (SWIFT) в случае наступления на Украину.

Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам с РИА Новости.

"По SWIFT – все неоднократно обсуждалось. Сам по себе SWIFT – полезная вещь, это действительно международная система, причем частная система. Я скажу прямо: я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, невыгодно даже самому сообществу, организованному вокруг SWIFT. Тем более, что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT", – сказал российский политик.

Он намекнул, что у России есть альтернатива – это собственная платежная система внутри РФ.

"Однако у нас есть и заготовка, если что-то подобное таки произойдет. Это своя система передачи финансовых данных, подготовленная Центральным банком. Она постоянно тестируется, она работает. Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны. Что касается функций извне, точнее зарубежных переводов, то в этом случае тоже существуют разные способы осуществления этих переводов", – ответил Медведев, признавшись, что это будет сложнее для россиян.

Медведев также прокомментировал возможность запрета конвертации доллара для РФ. По его словам, государство "достаточно давно проводит курс на "более сбалансированную" валютную корзину".

Читайте такжеСБУ готовит документы для внесения телеканала "НАШ" в санкционный список"Заключается это в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается: где-то около 30% – это евро, 20% – юань, некоторые другие валюты. Другими словами, речь идет об определенном распределении внутри этой корзины. Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежками в евро, а если будет решение по евро – юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема китайской экономики, резервная валюта", – пояснил Медведев.

Он добавил, что в таком случае РФ "будет больше поддерживать китайскую экономику" и "опускать их (западную – УНИАН) экономику".

Что предшествовало

Еще в апреле в Белом доме США признавались, что озабочены возможными последствиями введения Китаем цифрового юаня, потому что это может обвалить доллар.

Кремль задумался об отказе от американской валюты на фоне новой волны санкций США в марте 2021 года.

Во время недавнего обострения на российско-украинском пограничье и на фоне угрозы для Восточной Европы со стороны России, которая, по данным разведок, сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, президент Соединенных Штатов Джо Байден уже открыто пригрозил Кремлю запретить банкам страны-агрессора любые операции с долларом.

Между тем на Западе обсуждали возможность отключения России от SWIFT как ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину, но до единого мнения в ЕС не дошли. Берлин, например, настаивает на санкциях, которые не ударят по экономике блока.

Однако российский рынок уже начал падать на фоне угрозы новых боевых действий с участием России, о чем свидетельствуют отчеты международных банков.

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