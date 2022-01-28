В Госдепартаменте США подчеркнули, что новый конфликт негативно повлияет на глобальную экономику.

Соединенные Штаты Америки призывают Китай повлиять на Российскую Федерацию, чтобы не произошло вторжение российских войск в Украину.

Как гласит стенограмма на сайте Государственного департамента США, об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила на брифинге в Вашингтоне.

"Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы настойчиво призвать к дипломатии, потому что если в Украине будет конфликт, это не будет хорошо также и для Китая. Будет значительное влияние на глобальную экономику. Будет глобальное влияние в энергетической сфере", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки подтвердили готовность наказать Российскую Федерацию в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о последствиях в случае пересечения российскими военными украинской границы.

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