План эвакуации будет задействован, если ситуация в Украине существенно ухудшится.

Федеральное министерство иностранных дел работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине.

Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Украинская правда.

Немецкие СМИ уточняют, что план эвакуации будет реализован "в случае дальнейшего ухудшения ситуации". Речь идет о наращивании российского военного присутствия вблизи украинских границ и на оккупированных территориях и вероятного вторжения России в Украину.

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В то же время, Берлин исключает поставки оружия Украине для противодействия агрессивным планам Кремля.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что члены семей находящихся в Украине американских дипломатов должны быть вскоре эвакуированы. Позде в Госдепартаменте опровергли эту информацию.

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