Вашингтон "ничего не убирает со стола в плане ответа".

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон до сих пор надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье. Однако Соединенные Штаты будут действовать решительно в случае вторжения РФ.

Об этом она сообщила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV, текст его размещен на сайте американского постпредства при ООН.

Хотя Вашингтон надеется на дипломатию, россияне знают про "агрессивную" ответ США в случае нападения РФ на Украину, добавила Томас-Гринфилд.

"Они слышали это от президента США, они слышали это от госсекретаря, они слышали это от меня здесь, в Нью-Йорке", – сказала дипломат. Речь идет о жестких экономических санкциях.

На вопрос, учитывают ли США военные меры противодействия на случай российского вторжения, она ответила: "Безусловно. Мы уже сказали, что ничего не убираем со стола в плане нашего ответа. Но, как вы знаете, мы работаем с украинцам с 2014 года; мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку Вооруженных сил. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена в Украину, мы объявили о дополнительном финансировании. И мы продолжаем оказывать украинцам консультационную поддержку".

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"Послушайте, президент (Байден – УНИАН) дал четко понять, что мы будем действовать агрессивно на любые меры, которые будут принимать россияне. Однако президент пояснил, что мы рассматриваем все варианты, которые мы уже видели в российской стратегии за многие годы. Так что это может быть не сразу нападение, он не сказал, что мы не собираемся реагировать на какие-либо действия. Их надо заверить – и я хочу заверить вас, что мы будем агрессивно реагировать на все, что делают россияне, если они снова начнут агрессивно двигаться в сторону Украины", – ответила Томас-Гринфилд.

Риск вторжения России в Украину: что известно

В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.

20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.

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