Йенс Столтенберг отметил, что Альянс рассмотрит увеличение расходов на оборону.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе сказал, что министры обороны встречаются сегодня в "критическое время" в "более опасном мире".

"Украина перешла в контрнаступление, мы видим ожесточенные бои. Пока еще рано, но мы также видим, что украинцы добиваются успехов и что Украина способна освободить оккупированные земли", - цитирует генсека НАТО издание The Guardian

Он подчеркнул, что поддержка, которую союзники по НАТО оказывали Украине, "на протяжении многих месяцев действительно имеет значение на поле боя". Будут решать, как оказвать дальнейшую поддержку на сегодняшнем собрании.

Видео дня

"Война в Украине просто демонстрирует необходимость стоять на стороне Украины и продолжать поддержку", - сказал он.

Они также планируют увеличить расходы на оборону.

Сегодня прйдет встреча с представителями оборонной промышленности и на встрече согласуют "новые цели по возможностям" для обеспечения достаточного количества боеприпасов, которые, по словам Столтенберга, будут "значительно выше", чем раньше.

"Украина нуждается в разных видах помощи, но основное внимание будет уделено поддержке", - указал генсек НАТО.

Украина в НАТО - последние новости

Издание NYT пишет, что на саммите НАТО Украине могут предложить израильскую модель безопасности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что двери Альянса открыты для Украины. По его словам, саммит НАТО в июле подтвердит, что будущее Украины с Альянсом.

При этом издание CNN пишет, что президент США Джо Байден и его команда находятся в разгаре важного разговора с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к Альянсу.

Вас также могут заинтересовать новости: