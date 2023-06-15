Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что для справедливого и прочного мира надо обеспечивать Украиной поддержкой, потому что это единственный способ, чтобы освободить оккупированные территории.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что нет никаких признаков, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет мира или переговоров о прекращении начатой им войны против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинга в начале заседания министров обороны стран-членов альянса, которое проходит 15-16 июня в Брюсселе.

"Мы не видим каких-то признаков от президента Путина и России, что они в действительности готовятся к миру или любым настоящим переговорам. В то же время, чем больше земли Украина способна отвоевать во время контрнаступления, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров", - сказал Столтенберг.

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"Мы также знаем, что чем более успешным будет украинское контрнаступление, тем более вероятно, что на определенной стадии президент Путин осознает, что он не может выиграть эту войну на поле боя и что он будет вынужден сесть (за стол переговоров)", - сказал Столтенберг.

При этом, генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что для справедливого и прочного мира надо обеспечивать Украиной поддержкой, потому что это единственный способ, чтобы освободить оккупированные территории и послать четкий сигнал Москве, что российские войска не смогут выиграть на поле боя.

Украина и НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, Столтенберг отмечает, что еще рано говорить, станет ли крупное контрнаступление Украины поворотным моментом в войне, которую начала Россия.

По данным CNN, Байден и его администрация настаивают на вступлении Украины в НАТО.

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