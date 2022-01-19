Союзники призывают РФ к немедленной деэскалации, отметил генеральный секретарь Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заверил президента Украины Владимира Зеленского, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией.

Об этом генеральный секретарь Альянса сообщил в микроблоге Twitter.

"Поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку НАТО перед лицом угрозы России. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы участвовать в продолжении диалога с Россией, но не пойдем на компромиссы в ключевых принципах", – подчеркнул он.

Читайте такжеСтолтенберг рассказал о "разногласии" в НАТО по поставкам оружия УкраинеНапомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января – заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины, воздержаться от агрессивного размещения войск, а также вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" относительно принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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