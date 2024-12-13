Решение по преемнику Костина еще не принято, но готовится.

Бывшего генерального прокурора Андрея Костина назначат послом Украины в Нидерландах. Об этом Суспільному сообщил источник в команде президента.

"Что касается должности генерального прокурора, то решение о преемнике Костина еще не принято, но готовится", - заявил собеседник издания.

Отставка Андрея Костина с должности генпрокурора

Как сообщал УНИАН, 22 октября Андрей Костин заявил, что подал в отставку с должности генерального прокурора Украины. По его словам, президент Украины провел заседание СНБО относительно очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов, и сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.

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Костин добавил, что много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины.

28 октября в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на увольнение президентом Костина с должности генерального прокурора.

29 октября Верховная Рада проголосовала за увольнение Костина с должности. Постановление "О предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Андрея Костина с должности генерального прокурора" (регистрационный номер 12153) поддержали 255 народных депутатов.

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