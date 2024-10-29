Рада проголосовала за увольнение Костина с должности генпрокурора

Он сам написал заявление после скандала по оформлению фальшивых инвалидностей прокурорами.

Верховная Рада Украины поддержала постановление о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Андрея Костина с должности генерального прокурора.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

За постановление "О предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Андрея Костина с должности генерального прокурора" (регистрационный номер 12153) проголосовали 255 народных депутатов.

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Костин сам написал заявление об увольнении, которое датировано 22 октября 2024 года.

Отставка Костина - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где речь шла о расследовании в отношении злоупотреблений по определению инвалидности прокуроров и других чиновников. После этого заседания Костин подал заявление об отставке с должности генерального прокурора.

Согласно законодательству, ВР своим голосованием дает разрешение президенту уволить генпрокурора.

Указом президента Украины предусмотрено до конца года в Украине ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) из-за системных злоупотреблений при оформлении инвалидности.

Кроме того Зеленский поручил правительству, правоохранителям и областным администрациям проверить решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов. Также планируется провести аудит начисленных чиновникам пенсий по инвалидности.

Десятки прокуроров Хмельницкой области оформили себе инвалидность. Звучали предположения, что это стало следствием коррупционного сговора с чиновниками Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертной комиссии.

Позже генпрокурор Андрей Костин подтвердил, что 61 прокурор Хмельницкой области имеет инвалидность. И большинство из них оформили себе инвалидность уже давно. В других областях ситуация также похожа на ту, что в Хмельницкой области.

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