В генпрокуратуре Украины отметили, что Бразилия должна задержать Путина, чтобы подтвердить статус демократического и правового государства.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что "для международного сообщества важно быть единым фронтом и привлечь Путина к ответственности". Об этом он сказал в интервью Reuters.

"(В связи - УНИАН) с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что власти Бразилии, как государство-участник Римского статута, обязаны арестовать его, если он решится приехать. Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократического и правового государства", - подчеркнул Костин.

По его словам, если этого не будет сделано, то есть риск создания прецедента, по которому лидеры стран, обвиняемые в преступлениях, смогут путешествовать безнаказанно.

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В то же время двое бразильских чиновников сообщили для Reuters, что Бразилия направила российскому диктатору приглашение на встречу "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, однако не получила никаких признаков того, что он намерен принять в ней участие.

Визит Путина в Бразилию - что известно

Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник отметил, что Путин, вероятно, не приедет на саммит G20, который запланирован на 18-19 ноября. В то же время он добавил, что власти Бразилии неоднократно выражали желание видеть президента РФ во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для участия Путина в саммите G20 придется обходить закон и игнорировать Римский статут.

"Через несколько месяцев состоится саммит "Группы двадцати" - очень серьезное событие - в Бразилии. Мы слышали сигнал от властей Бразилии, что они планировали пригласить Путина. Но, чтобы это произошло, им закон придется обходить, право разрушать и снова игнорировать Римский статут. Разве за это не должно быть ответственности?" - отметил глава государства.

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