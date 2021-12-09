В обновленном документе выражена поддержка Крымской платформе и призыв к РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД поблагодарил все государства-члены ООН, которые поддержали документ.

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"Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", - отметил Кулеба.

Резолюции ООН по оккупированным территориям Украины

18 декабря 2018 года Генассамблея ООН впервые поддержала проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". За резолюцию проголосовали 66 стран-членов ООН, против – 19, воздержались – 72.

7 декабря 2020 года Генассамблея ООН в третий раз поддержала обновленную версию этой резолюции. Документ направлен на восстановление безопасности и стабильности в регионе. За обновленный текст резолюции проголосовали 63 страны-члена ООН, против – 17, воздержались – 62.

Кроме этого, 16 декабря 2020 года Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Ключевым ее элементом является призыв к международному сообществу усилить взаимодействие для давления на РФ с целью заставить ее выполнять международные обязательства как государства-оккупанта. "За" проголосовали 64 страны, "воздержались" - 86, "против" - 23.

Впервые резолюцию о положении в сфере прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея ООН рассматривала в декабре 2016 года.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

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Автор: Виталий Саенко